PSG : Certains se moquent du français d'Emery, Dupraz s'agace

Dans : PSG, Ligue 1, TFC.

Unai Emery a fait le choix dès sa première conférence de presse, l'été dernier, de parler en français, même si le technicien espagnol du Paris Saint-Germain n'avait pas encore une totale maitrise de notre langue. Multipliant les cours particuliers, Unai Emery a fait d'énormes progrès et il continue donc à s'exprimer dans un français de plus en plus correct. Mais à l'image de L'Equipe TV, qui prend un malin plaisir à se moquer gentiment, mais un poil lourdement, de l'accent du technicien espagnol, certains ne semblent pas très sensibles à ce geste pas si symbolique que cela fait par Unai Emery.

Pour Pascal Dupraz, il faut saluer l'attitude du coach du PSG, et Unai Emery mérite au contraire un très grand respect pour avoir décidé de s'exprimer en français. « Il s’est fait tancer sur sa pratique du français. Pratiquer notre langue dès le premier jour devant les journalistes, devant les joueurs, c’est pourtant une preuve de respect. En France, on est toujours moqueur et je trouve ça dommage, parce que, là, Emery fait un effort, très visible », a confié l’entraîneur du Toulouse Football Club avant de croiser ce dimanche la route du Paris Saint-Germain et d’Unai Emery.