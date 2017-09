PSG : Cela ne s'arrête pas, c'est la folie pour le maillot de Neymar

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé à Paris au tout début du mois d’août, Neymar a immédiatement provoqué un incroyable engouement confirmé par ses débuts tonitruants sur le terrain.

Conséquence directe, le PSG peine à alimenter les fournisseurs et les magasins en ce qui concerne les maillots de la nouvelle star brésilienne, notamment la tenue jaune floquée du nom de Neymar. Au total, selon le média brésilien Esporte Interativo, le PSG a reconnu avoir déjà écoulé 120.000 maillots uniquement pour l’ancien joueur du FC Barcelone. Bien évidemment, ce chiffre aurait pu être encore plus important, si toutes les commandes avaient été honorées et les clients avaient pu être servis.

Pour le moment, et avec des demandes venues de partout dans le monde, le club de la capitale est encore en train de tirer la langue, même s’il peut d’ores et déjà se féliciter des retombées financières que va provoquer ce déferlement de merchandising. Les boutiques du PSG ont connu un mois d’août inédit, avec un taux de fréquentation en hausse de parfois près de 100 %, tout simplement. A noter que même les sponsors ont du mal à suivre, puisque pour les opérations commerciales, plusieurs partenaires du PSG peinent à offrir ou proposer aux gagnants de différentes opérations et concours le fameux maillot jaune floqué Neymar. Il n'y a pas que sur le terrain que le Brésilien est difficile à attraper par le maillot.