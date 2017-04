PSG : Ce coach de L1 qui a bluffé Emery en 5 minutes

Dans : PSG, MHSC, Ligue 1.

Malgré la lourde défaite du Paris Saint-Germain au match aller (3-0, 16e journée), Montpellier ne rappelle pas que de mauvais souvenirs à Unai Emery.

Dans l’Hérault, l’entraîneur parisien avait profité de cette partie pour discuter avec Jean-Louis Gasset, l’ancien adjoint de Laurent Blanc à Paris qui n’avait pas de banc en décembre dernier. Une conversation qui a marqué l’Espagnol, ravi de recroiser la route de celui qui, depuis, a pris les commandes du MHSC.

« Je l'ai rencontré lors du match que nous avons joué à Montpellier. Il est passé nous rendre visite la veille à l'hôtel et j'ai parlé avec lui 5 à 10 minutes. Et en 5 à 10 minutes, j'ai compris à quel point il aime le football, a raconté Emery. C'est un ancien joueur important à Montpellier, il est devenu entraîneur après, il a travaillé trois ans au PSG, il nous connaît bien. » Et le coach du PSG est également séduit par la philosophie de son homologue.

Emery est fan du travail de Gasset

« Après avoir analysé l'équipe de Montpellier, c'est un entraîneur qui a beaucoup travaillé tactiquement sur son équipe, a-t-il poursuivi. Avec le travail, son équipe s'est beaucoup améliorée dans le jeu, avec la possession du ballon. Elle s'est améliorée tactiquement, défensivement et offensivement. C'est un coach dont l'équipe a une personnalité claire. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect pour Montpellier, pour le coach et pour les joueurs. » Emery en profitera aussi pour prendre des nouvelles de Jonathan Ikoné, son jeune attaquant prêté à Montpellier.