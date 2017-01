PSG : Ce Brésilien du PSG dont personne ne veut

Dans : PSG, Mercato.

Toujours sous contrat avec le Paris Saint-Germain, Gustavo Hebling, jeune milieu de terrain brésilien prêté au PEC Zwolle, est en plein doute par rapport à son avenir...

Il y a 18 mois, Gustavo Hebling débarquait dans le club de la capitale française avec le statut de grand espoir du football brésilien. Si son arrivée à Paris s'est faite dans la plus grande discrétion, sachant qu'elle n'a jamais été officialisée, c'est parce que le protégé de Mino Raiola a directement été prêté pour deux ans au PEC Zwolle. Sauf que son aventure chez le 16e d'Eredivisie ne se déroule pas comme prévu, et le joueur de 20 ans est désormais sur la touche, le club néerlandais ne comptant plus sur lui en deuxième partie de saison.

Afin de retrouver du temps de jeu, le milieu défensif est parti au Brésil durant la trêve hivernale. Mais trois semaines plus tard, il n'a toujours pas trouvé un nouveau club, selon le journal De Stentor. S'il ne s'avoue pas encore vaincu, sachant qu'il reste encore quelques jours dans son pays natal pour trouver une nouvelle terre d'accueil, Hebling pourrait bien revenir bredouille à Zwolle pour terminer son prêt jusqu'à la fin de la saison. Une bien mauvaise nouvelle pour le PSG, qui semble s'être trompé sur la marchandise en recrutant l'ancien grand espoir de São Paulo FC...