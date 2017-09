PSG : Cavani : « Neymar vient d’arriver »

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Énervé à la fin du match entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais dimanche (2-0), Edinson Cavani a répondu aux rumeurs évoquant une mauvaise relation avec Neymar.

Depuis dimanche soir, il y avait urgence. Après des débuts rêvés, sachant que la fameuse MCN avait marqué huit buts en deux matchs face à Metz (1-5) et le Celtic (0-5), Neymar et Cavani ont connu un premier coup de mou lors du match contre l'OL. Les deux attaquants du PSG se sont embrouillés à deux reprises en fin de match, sur un coup-franc tiré par le Brésilien à la 57e, et sur un penalty, tiré et loupé par l'Uruguayen à la 79e. Sorti la tête basse sans saluer les supporters, alors que tout l'effectif francilien faisait le tour du Parc après le match, Cavani semblait l'avoir mauvaise après le clan brésilien du PSG, Dani Alves en tête. Sauf qu'El Matador a mis les choses au clair sur son comportement.

« Ce sont des choses montées en épingle. Je ne sais pas pourquoi on créé toutes ces histoires. La vérité, c'est que ce sont des choses normales, qui arrivent dans le football. J'en ai entendu parler en discutant avec mon frère, que les gens disent que Cavani ne laisse pas tirer les penalties ou qu'il y a un problème avec Neymar. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun problème. Neymar vient d'arriver. Il va sûrement se faire voir de plus en plus. Nous, comme je l'ai dit depuis le début, on a toute la bonne volonté pour qu'il puisse s'adapter au mieux. Je pense qu'on a pu constater qu'il s'adaptait rapidement », a déclaré, sur les ondes de Radio Universal, Cavani, qui estime donc que le PSG ne subira pas une guerre des égos avec des clans au sein de son vestiaire. Unai Emery l'espère...