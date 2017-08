PSG : Cavani n'est pas Neymar, mais il va effacer Ibrahimovic

Dans : PSG, Ligue 1.

Si tous les regards sont déjà tournés vers Neymar au Paris-Saint Germain, Edinson Cavani continue de soigner ses folles statistiques au sein du football français.

Dimanche dernier lors de la victoire du club de la capitale à Guingamp (0-3), tout le monde en avait que pour Neymar. Meneur de jeu du PSG, mais aussi passeur et surtout buteur pour ses grands débuts sous le maillot parisien en Ligue 1, l'attaquant brésilien a carrément éclipsé la bonne performance de Cavani. Et pourtant, l'international uruguayen s'est montré tout aussi important que l'ancien du Barça. Une nouvelle fois auteur d'un but et d'une passe décisive, comme contre Amiens lors de la première journée de championnat (2-0), Cavani affole les compteurs franciliens.

En marquant deux fois en deux journées, le Matador a porté son total de buts à 90 en 135 matchs dans l'élite. Mieux encore, avec 132 réalisations toutes compétitions confondues sous le maillot du PSG, Cavani se rapproche encore un peu plus du record historique de Zlatan Ibrahimovic (156 buts), qui pourrait voler en éclats cette saison si l'ancien buteur du Napoli continue sur sa lancée...