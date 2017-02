PSG : Cavani n'en finit plus de fêter le départ d'Ibrahimovic

Dans : PSG, Ligue 1.

Dès son arrivée au Paris Saint-Germain l’été dernier, Unai Emery a tenté d’amener de la verticalité dans le jeu auparavant basé sur la possession de balle avec Laurent Blanc.

Mais quelques mois plus tard, force est de constater que l’Espagnol n’a pas exactement réalisé ce qu’il souhaitait. A tel point que l’attaquant Edinson Cavani ne voit pas de changement par rapport aux saisons précédentes. « Je ne pense pas. C'est un mélange de ce qu'on faisait l'année dernière et les années précédentes : on veut garder le ballon et se projeter très rapidement vers l'avant, a décrit l’Uruguayen sur le site de l’UEFA. Nous sommes à mi-chemin entre un système basé sur le jeu de passes et un système basé sur un pressing sans relâche. »

Et sur le plan individuel, Cavani se réjouit de son passage dans l’axe. « Oui, c'est la seule différence. J'évolue désormais en pointe. Rien d'autre n'a changé, a confié le buteur parisien. Mon état d'esprit et mes coéquipiers demeurent les mêmes. J'ai toujours aussi faim de succès, toujours autant envie de réaliser le plus de belles choses possibles avec ce club, j'ai les mêmes sensations qu'à mon arrivée à Paris. L'unique différence, c'est que je joue maintenant attaquant de pointe. C'est là que j'aurais aimé être aligné dès mon arrivée à Paris. »

Cavani veut faire durer le plaisir

Pourtant, c’est plutôt sur les côtés que l’ancien de Naples a dû évoluer avant le départ de Zlatan Ibrahimovic. « Mais je pense avoir quand même fait ce qui était attendu de moi lorsque je jouais là où on me le demandait, a-t-il souligné. Je suis très heureux d'avoir retrouvé le centre de l'attaque. C'est mon poste préféré. Je prends énormément de plaisir en match comme à l'entraînement. J'espère que ça durera ! » Epanoui, Cavani va bientôt prolonger son contrat jusqu’en 2020.