PSG : Cavani aussi bon qu’Ibra, le meilleur gardien de L1 a osé

Dans : PSG, ASSE, Ligue 1.

Meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts inscrits en 17 matchs, l’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani ne fait toujours pas l’unanimité auprès des observateurs.

En cause, son manque de réalisme qui a parfois coûté cher au club francilien, notamment en Ligue des Champions. Du coup, certains ont encore du mal à oublier Zlatan Ibrahimovic, parti l’été dernier en fin de contrat. Mais ce n’est pas le cas de Stéphane Ruffier. De son côté, le gardien de l’AS Saint-Etienne, que son coach Christophe Galtier décrit comme le meilleur portier de L1, considère que l’Uruguayen n’a rien à envier au buteur de Manchester United.

« Zlatan a beaucoup réussi contre nous mais je ne le redoute pas. Je trouve Cavani assez impressionnant. Dans ses déplacements, il amène quelque chose avec lui. Zlatan aussi mais il y a beaucoup plus de vitesse dans le jeu de Cavani. C’est différent d’un Ibrahimovic qui est un point d’appui, qui est costaud, qui va user une défense », a comparé le Stéphanois sur beIN Sports.

Deux styles différents mais...

« Mais devant le but, les deux sont aussi bons l’un que l’autre. D’ailleurs Cavani en pointe marque autant que Zlatan, a souligné Ruffier. Ils ont un jeu différent mais c’est vrai que Cavani, dans notre championnat, c’est un attaquant que j’aime bien. Il ne me fait pas peur, mais c’est un attaquant qui est redoutable. » Et tous les gardiens du championnat seront probablement du même avis.