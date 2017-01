PSG : Carillo, Mbappé… Larqué préfère l’effectif de Monaco

Dans : PSG, Monaco, Ligue 1.

La fin du mercato hivernal approche et l’on se dirige tout droit vers un échec du Paris Saint-Germain, dont la priorité concerne le poste d’avant-centre.

Lucas Alario, Michy Batshuayi, Christian Benteke… Autant de pistes étudiées par le club francilien, sans succès. L’entraîneur Unai Emery devrait donc se contenter du milieu offensif Hatem Ben Arfa comme doublure d’Edinson Cavani, auteur de 18 des 39 buts du PSG en Ligue 1. Une sorte de dépendance à l’Uruguayen qui pourrait coûter cher selon Jean-Michel Larqué, qui ne voit pas ce problème du côté de l’AS Monaco.

« Paris est vraiment dépendant de Cavani. Cela peut-être un problème en cas de pépin. Le PSG peut se faire du souci, a commenté le consultant de RMC. Monaco a plus de profondeur de banc que Nice, voire Paris. Il y a matière à composer deux super équipes. Carillo ou Mbappé, par exemple, sont super forts. Et on ne voit pas la différence avec les titulaires quand ils entrent sur le terrain. » Si l'on ajoute Valère Germain et Radamel Falcao, il est vrai que le club de la Principauté est plus armé que son concurrent parisien en ce qui concerne les attaquants de pointe.