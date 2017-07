PSG : Ça avance aussi très vite pour Alexis Sanchez !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Il n’y a pas que pour le recrutement de Neymar que cela chauffe à Paris. En effet, Antero Henrique est réellement en train de mettre le paquet pour faire signer Alexis Sanchez, preuve que les deux dossiers ne sont pas incompatibles.

Un accord est en passe d’être trouvé avec le Chilien, qui est lui très intéressé par un départ d’Arsenal, mais n’avait pas exemple jamais pu s’entendre sur ses conditions salariales élevées avec le Bayern Munich. A Paris, le directeur sportif portugais lui a promis un salaire dans le Top3 du club, probablement juste derrière Edinson Cavani. Une étape capitale de franchie, puisque le club de la capitale est persuadé de pouvoir ensuite convaincre Arsenal, qui ne peut pas faire la fine bouche avec un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat, et sera donc libre en juin 2018.

Au lieu de le laisser filer dans 12 moins pour 0 euros, le PSG se propose d'effectuer une première offre à hauteur de 50 ME, affirme de son côté le compte bien informé de Paris United. Même si pour le principe, Arsenal pourrait dire non afin de rester sur sa ligne et attendre une meilleure offre, le club londonien ne pourra pas tenir cette position longtemps alors qu’Alexis Sanchez a affirmé haut et fort qu’il comptait disputer la Ligue des Champions cette saison.