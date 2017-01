PSG : C'est officiel, il y aura un renfort en moins au mercato d'hiver

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

En plus de son attaquant supplémentaire annoncé de longue date, et qui commence sérieusement à ressembler à l'Arlésienne, le Paris Saint-Germain envisageait très sérieusement de recruter un défenseur lors de ce mercato d'hiver. En effet, Layvin Kurzawa souffrait depuis plusieurs semaines d'une pubalgie et le jeune latéral gauche du PSG envisageait très sérieusement une opération, qui l'aurait évidemment éloigné des terrains pour pas mal de temps. C'est dans cet objectif que Patrick Kluivert et Unai Emery s'étaient concertés et que le nom de Ricardo Rodriguez avait été évoqué.

Mais voilà, ce lundi, L'Equipe affirme qu'après en avoir parlé avec le staff médical du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa a finalement décidé de ne pas se faire opérer et a prévenu les dirigeants du PSG de son choix. Une décision que le club de la capitale a acceptée, même si la saison passée Marco Verratti avait fait le même choix avant finalement de se résoudre à passer sur le billard. Mais le défenseur paraît avoir profité du repos accordé en fin d'année pour se retaper et il ne semble plus ressentir aucune douleur. Résultat, Patrick Kluivert a remballé tous les dossiers qu'il avait sur un éventuel défenseur et va se focaliser sur l'attaquant tant convoité.