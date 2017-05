PSG : BRP écoeuré de voir Emery pousser Ben Arfa vers Aulas et l'OL

Dans : PSG, Ligue 1, OL.

Hatem Ben Arfa ne figurait pas dans le groupe du Paris Saint-Germain qui a fait le déplacement dimanche à Saint-Etienne, Unai Emery ayant avancé des problèmes physiques pour justifier sa décision de ne pas retenir l'ancien niçois. Une version démentie par Le Parisien. Profitant de la situation de Ben Arfa au PSG, Jean-Michel Aulas est sorti du bois et a proposé au joueur formé à l'Olympique Lyonnais de revenir au bercail. Tout cela a mis un rude coup au moral de Bruno Roger-Petit. Et sur son blog, ce dernier a fracassé Unai Emery pour sa gestion du cas Hatem Ben Arfa.

« Jean-Michel Aulas est un rusé. Une bête médiatique, qui exploite toujours les faiblesses d'un adversaire. Il ne faut pas s'y tromper. S'il se met à évoquer le cas Ben Arfa, ce n'est pas seulement par sollicitude. Le coup de billard est à deux bandes. Comme il le dit lui-même, Ben Arfa est redevenu une bonne affaire. Un grand joueur que l'on peut désormais s'offrir pour moins cher qu'il y a un an (…) Conclusion : grâce à Emery et sa politique de destruction de l'image de Ben Arfa, le même joueur, avec les mêmes qualités, s'est retrouvé devalué. Contre les interêts du PSG. Tout cela est bien triste. Et pour Ben Arfa. Et pour le PSG. Mais l'histoire est écrite, la grande aventure Ben Arfa au PSG n'aura jamais lieu. C'est ainsi. On ne peut rien contre la volonté d'un entraineur. Même quand il se trompe. Même quand il prive une équipe d'un talent indéniable. Même quand il joue contre les intérêts de son propre club. Au fond, on ne sait pas si Aulas veut vraiment récupérer Ben Arfa à Lyon, lui seul le sait. Mais le président de l'OL, malicieusement, met l'accent sur un échec dans la gestion du PSG. Paris avait pris Ben Arfa à Nice pour en faire une vedette, sportive et médiatique, et rien n'est advenu. Et à travers cet échec, c'est le manque de solidité du projet PSG qui est mis en relief », écrit Bruno Roger-Petit, qui n'a jamais caché qu'il n'aimait pas Unai Emery.