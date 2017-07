PSG : Blanc, Emery… Cavani explique son incroyable saison

Dans : PSG, Ligue 1.

C’est sûrement la plus grosse satisfaction de la saison au Paris Saint-Germain. Souvent critiqué pour son manque d’efficacité, Edinson Cavani a fait taire ses détracteurs.

Inarrêtable, l’attaquant parisien a inscrit 49 buts en 50 matchs toutes compétitions confondues ! Mais on ne peut pas parler de métamorphose pour El Matador. Après le départ de Zlatan Ibrahimovic l’été dernier, l’Uruguayen a enfin quitté son aile pour évoluer en pointe avec Unai Emery. De quoi redonner confiance à Cavani, reconnaissant envers son entraîneur, et qui en veut toujours à l’ancien coach Laurent Blanc.

« Emery a eu foi en moi et il me semble que c’est l’une des bases, des clés, parce que si tu as la confiance de tes proches et de ton coach, tu te sens plus fort, a expliqué l’ancien joueur de Naples au magazine Libero. Je me sens très fort ici au PSG et je l’ai démontré parce que le coach me fait confiance pour être le référent en attaque, la position où je peux donner le meilleur de mon football. »

Cavani sous le charme d’Emery

« (...) Sa manière de travailler m’a surpris. Son souci du détail et du professionnalisme. Ça se voit parce qu’il transmet ça en permanence. Rigueur et perfectionnisme, a encensé le meilleur buteur de Ligue 1 (35 buts). De plus, on voit que c’est un entraîneur qui a de l’ambition, une ambition saine de gagner et il essaye de l’inculquer aux joueurs des équipes qu’il coache. Son envie de gagner est l’une des choses qui m’ont contaminé ici au PSG. » Sans doute l’une des raisons de sa prolongation jusqu’en 2020 en avril dernier.