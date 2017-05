PSG : Biétry est cash, Monaco fait kiffer les anti-PSG

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, Monaco.

Même si le PSG paie ses impôts et ses charges en France, là où l'AS Monaco profite d'un gros avantage fiscal et ne peut prétendre au rôle de Petit Poucet, il est indéniable que le club de la Principauté bénéficie d'une image nettement plus sympathique que Paris auprès du grand public français. Si certains voient des motifs pas très glorieux à ce rejet du Paris Saint-Germain, en évoquant la nationalité des dirigeants du club de la capitale, pour d'autres il s'agit juste de la vieille et éternelle rivalité entre la province et Paris.

Charles Biétry, qui a travaillé avec Nasser Al-Khelaifi au lancement de BeInSports, il ne faut pas chercher ailleurs le fait que Monaco soit plus populaire actuellement que le PSG.« Il ne faut pas se leurrer, les gens sont très contents de voir une équipe devant les Parisiens, dont le coefficient d’antipathie se reporte sur la cote de sympathie de son concurrent. On ne se serait pas moqué de Monaco à Barcelone, on aurait été triste », explique l’ancien patron historique des sports de Canal+, qui avoue attendre avec impatience l’audience de la demi-finale aller mercredi soir, programmée en même temps que le débat Macron-Le Pen.