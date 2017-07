PSG : Berchiche, Mbappe, Fabinho, le point mercato de Riolo

Dans : PSG, Mercato.

Le mercato du Paris Saint-Germain a débuté ce vendredi dans le sens des arrivées avec la signature de Yuri Berchiche. Quasiment inconnu en France, ce latéral gauche aura coûté 15 ME et compensera le départ à la retraite de Maxwell. Trouvaille ou pari, l’avenir le dira, mais ce n’est en tout cas pas un nom ronflant pour la première prise officielle d’Antero Henrique. Ce n’est pas non plus ce qu’attendait Daniel Riolo comme premier coup.

« Berchiche ? On ne sait pas. On verra. On attend du clinquant. Le souci c’est peut-être de se braquer sur les bijoux du Rocher. Monaco ne veut pas vendre. En tout cas, pas à Paris. Si un autre club pose un gros chèque pour Mbappé, pourquoi pas. Mais pas le PSG. Idem pour Fabinho. Monaco est pourtant par principe un vendeur, c’est l’idée directrice du club, mais pas au PSG. L’orgueil n’étant jamais un bon conseiller, le PSG risque de proposer un chèque sans mesure, juste pour emporter le ou les morceaux. Et ce, sans aucune garantie. Je crois que Paris devrait aller voir ailleurs. Une autre boutique. Paris pourrait ainsi envoyer le message que le gogo, c’est pas toujours lui. Dégraisser et recruter, le PSG a un mercato de retard. Il s’agirait de ne pas rater celui-ci ! », a prévenu le consultant de RCM, pour qui Henrique doit absolument rattraper les bourdes de Patrick Kluivert, et ne pas s’entêter à recruter des joueurs que les clubs ne veulent pas vendre.