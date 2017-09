PSG : Berchiche l’avoue, il ne voulait pas venir

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé cet été en provenance de la Real Sociedad, Yuri Berchiche (27 ans) prend le temps de s’adapter au Paris Saint-Germain.

Un transfert d’autant plus difficile à digérer pour un joueur qui ne souhaitait pas partir. « Ma première intention était clairement de rester à la Real, cela me faisait infiniment plaisir de jouer l'Europa League. Le club a voulu me transférer », a expliqué le latéral gauche à Mundo Deportivo, avant d’évoquer ses premiers pas dans le vestiaire parisien.

« Quand je suis arrivé, j'avais un peu peur de voir dans quel vestiaire j'allais tomber. Il n'y a pas longtemps, je jouais avec eux sur la Playstation et aujourd'hui je suis avec eux, a raconté l’Espagnol. Après quelques jours, ces premiers doutes se sont effacés. C'est un vestiaire normal. » Un groupe surtout composé de joueurs confirmés, à l’image de Layvin Kurzawa, son concurrent confortablement installé dans le 11 de l’entraîneur Unai Emery.

Berchiche a la confiance du coach

« Je savais que je n'allais pas jouer dès le début. Je suis en concurrence sur un poste avec un international français qui a beaucoup de bagage et que personnellement j'aime beaucoup, mais je suis tranquille car au long de l'année, il y aura des opportunités pour tout le monde, a confié Berchiche. Unai m'avait appelé avant de venir ici. Cette confiance qu'il a en moi, j'essaie de la lui rendre de la meilleure manière possible. Cela aide toujours que ce soit un entraîneur qui a vraiment voulu que tu viennes, c'est un plus. » Il n’y a donc pas de quoi s’inquiéter pour la recrue à environ 15 M€.