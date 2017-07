Dans : PSG, Mercato, Liga.

La première recrue du Paris Saint-Germain n’est pas forcément la plus rayonnante, mais elle a au moins le mérite de combler un manque. Yuri Berchiche a signé ce vendredi 7 juillet un contrat qui l’emmène jusqu’en juin 2021, et il a immédiatement confié ses premières impressions au site officiel du club parisien.

« Je ressens beaucoup de joie et d’impatience à l’heure de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce sera un honneur de porter le maillot de ce club devenu l’un des plus grands et les plus admirés d’Europe. Je suis convaincu de trouver ici un cadre idéal pour m’épanouir, pour continuer à progresser et pour gagner des titres. Tout le monde sait en Europe à quel point le Paris Saint-Germain est un club ambitieux. Au contact du groupe et du staff, je vais tout faire pour contribuer au rayonnement de mes nouvelles couleurs », a confié le latéral gauche acheté pour 15 ME en provenance de la Real Sociedad, et qui arrive un peu dans la peau d’un Thomas Meunier, comme un remplaçant voire mieux s’il donne satisfaction.