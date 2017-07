PSG : Ben Arfa viré ? Le constat du PSG est sans pitié

Dans : PSG, Ligue 1.

Hatem Ben Arfa n'est pas avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain aux Etats-Unis, le joueur français n'ayant pas été retenu dans le groupe parti faire une tournée d'avant-saison. Forcément, le signal est très mauvais pour Ben Arfa, qui a encore une année de contrat avec le PSG. Et même si le représentant de l'ancien niçois prévient qu'aucun cadeau ne sera fait à Paris, du côté du club de la capitale on reste serein. S'il n'a pas parlé de la fameuse rumeur sur une boulette commise par le joueur en présence de l'Emir du Qatar, Unai Emery a donné sa version des faits.

« Sur Ben Arfa, on a fait les rendez-vous avec le président et Antero, donc, on a pris la décision tous les trois. Ce n'est jamais facile quand des joueurs s'entraînent en dehors du groupe, mais il est mis dans de bonnes conditions pour travailler. Pablo Villanueva, l'un de mes adjoints, est avec lui et ceux qui sont restés. Simon Colinet, le préparateur physique, est aussi là-bas et il y a des kinés et un médecin. Nous avons beaucoup de joueurs dans l'effectif. C'est la décision du club. C'est un bon joueur mais, ici, pour aller plus haut et gagner sa place, c'est plus difficile », a expliqué, dans l’Equipe, Unai Emery, qui n’est pas loin de dire qu’Hatem Ben Arfa n’a tout simplement pas le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain.