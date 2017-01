PSG : Ben Arfa va réussir à Paris, et lui sait pourquoi !

Dans : PSG, Ligue 1.

Arrivé l’été dernier au Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa n’a pas réellement flambé sous le maillot du club de la capitale. Pour certains, le joueur français n’a pas réellement fait les efforts qu’il fallait afin de se mettre au niveau du PSG, tandis que d’autres affirment qu’Unai Emery ne fait rien pour aider à l’intégration de l’ancien niçois.

Ce lundi, dans Le Parisien, Claude Puel, qui a insisté pour faire venir Hatem Ben Arfa l’an dernier à Nice et l’a définitivement relancé, estime que son ancien joueur a toutes les qualités pour réussir au PSG et qu’il va finir par y arriver. « Il va se réaliser à Paris. Hatem, pour moi, est un joueur hors normes. Je ne compare pas les niveaux, mais il est comme Ibrahimovic : il doit se sentir important pour bien s’exprimer. Il ose, tente des gestes ou des rushs qui sortent de l’ordinaire. Mais il ne peut pas exprimer son potentiel s’il se sent discuté ou ne joue que de temps en temps. Ce n’est plus un jeune à qui on peut demander d’entrer quinze ou cinq minutes pour tout exploser. C’est désormais un joueur établi, un dynamiteur, et il faut accepter son jeu à risque. On s’envoie des SMS. Il s’accroche, il est très volontaire », explique Claude Puel, plutôt optimiste sur la suite de la carrière d’Hatem Ben Arfa au PSG.