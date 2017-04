PSG : Ben Arfa titulaire avec Emery ? Courbis n'y croit pas

Dans : PSG, Coupe de France.

Malgré son très bon match face à Avranches en Coupe de France mercredi (0-4), Hatem Ben Arfa n'a aucun avenir au Paris Saint-Germain. C'est en tout cas l'avis tranché de Rolland Courbis.

Exemplaire ces dernières semaines, même s'il a été raillé pour sa fameuse vidéo où il demandait une chance au sein du club de la capitale, Hatem Ben Arfa espère bien inverser la tendance en cette fin de saison. Et sa dernière sortie face à Avranches en quart de finale de la Coupe de France, au cours de laquelle il a marqué un doublé, montre qu'il a envie de s'imposer à Paris. Pas encore de quoi en faire un titulaire immédiat, mais c'est de bon augure pour la saison prochaine ? Pas forcément d'après Rolland Courbis, qui avoue que l'avenir de Ben Arfa est bouché avec Unai Emery.

« On ne voit pas comment Ben Arfa et Emery pourraient encore cohabiter la saison prochaine. On attend la fin de saison, avec ce challenge qu’est la Coupe de France qui permet à l’entraîneur de gérer son vestiaire. Il y a un Jardim malin qui a déjà annoncé qu’il ne changerait pas sa vision des choses et ferait tourner pour obliger le PSG à le faire aussi. On peut s’attendre à un Ben Arfa qui aura pour challenge d’amener son équipe à la victoire en Coupe de France. Après l’avenir d’Hatem, l’avenir d’Emery… sur ce qu’on a vu, puis ce court-métrage – très maladroit dans une période où le PSG vient de prendre un coup de marteau sur la tête – et le fait qu’Emery ne lui en a pas voulu avec une titularisation contre Avranches, Ben Arfa doit en profiter pour être utile. Mais, avec deux buts contre Avranches, je ne pense pas qu’il devienne titulaire en championnat… », a lancé, sur les ondes de RMC, Courbis, qui estime donc que Ben Arfa est Emery-incompatible et que rien ne changera à l'avenir.