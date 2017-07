PSG : Ben Arfa prêt à quitter Paris à une seule condition

Dans : PSG, Mercato.

Plongé dans une impasse du côté du Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa pourrait trouver une sortie de secours avec ses dirigeants.

Concernant le dossier Hatem Ben Arfa, les choses sont claires au sein du club de la capitale française. Mis à l'écart du groupe parisien, qui s'est donc envolé pour les États-Unis sans lui ce samedi, l'attaquant de 30 ans ne fait plus partie des plans d'Unai Emery. Par conséquent, et estimant vivre une « injustice », HBA n'a plus d'autre choix que de quitter Paris, à contre cœur puisqu'il réalisait son rêve de jouer dans son club de cœur.

Si Nice et Fenerbahçe sont prêts à le relancer la saison prochaine, ces deux clubs n'envisagent pas de dépenser une indemnité de transfert pour le recruter. Et sachant que le joueur ne veut pas s’asseoir sur sa dernière année de contrat, bien lucrative en termes de salaire, le club parisien et Ben Arfa pourraient trouver un terrain d'entente pour conclure au mieux leur histoire commune. Selon Goal, « la seule issue pourrait se trouver dans la résiliation de son contrat ». Cette hypothèse conviendrait à Ben Arfa, qui serait alors libre de s'engager dans n'importe quel club. Un dénouement est attendu dans les prochains jours.