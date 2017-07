PSG : Ben Arfa n'a pas forcé sur les gaufres, Paris apprécie

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Sous contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2018, Hatem Ben Arfa ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Des intérêts de la Turquie ou de l’OGC Nice ont été évoqués en début de mercato, mais la situation de l’international français n’a finalement pas évolué. Du coup, une deuxième saison au Paris Saint-Germain est plus que jamais envisageable pour celui qui n’a pas réussi à convaincre Unai Emery lors de l’exercice précédent.

Selon les informations de nos confrères du journal L’Equipe, le joueur se donne néanmoins les moyens de réussir dans la capitale. Effectivement, c’est « avec une silhouette affûtée et surtout allégée » que s’est présenté le numéro 21 du PSG à l’entraînement mardi. Une belle forme physique et un état d’esprit « conquérant » salué par Unai Emery. Il y a quelques jours, le conseiller d’Hatem Ben Arfa avait confié qu’il était probable que son joueur poursuive à Paris. « Il lui reste un an de contrat et rien ne le force à partir. Hatem va respecter son contrat » avait confié Michel Ouazine. Vers une belle revanche pour l’ancien Lyonnais dans la capitale ? Le joueur de 30 ans fait tout pour.