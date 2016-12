PSG : Ben Arfa, le gâchis de l'année constate Balbir

Dans : PSG, Ligue 1.

Six mois après avoir rejoint le Paris Saint-Germain, après une belle saison avec l'OGC Nice, Hatem Ben Arfa est d'ores et déjà considéré comme un fiasco, au point même que son départ soit déjà évoqué. Mais, sur Yahoo, Denis Balbir remet les choses au point concernant un joueur considéré comme l'un des chouchous de Nasser Al-Khelaifi, mais pas obligatoirement d'Unai Emery.

« L’arrivée du Parisien chez lui, est évidemment un fiasco puisque tout le travail accompli par le joueur avec Claude Puel comme mentor est tombé à l'eau en automne. Très tôt par conséquent dans la saison, Ben Arfa a compris que la saison était compromise et le bras de fer a très vite débuté. Le joueur a fait la tête. Il n'a pas fait les efforts nécessaires, paraît-il pour exister au sein d'un effectif où il a sa place ou avait sa place (…) Voilà les dirigeants parisiens avec le dossier Ben Arfa sur les bras. Ce ne sera pas le plus simple à gérer et si le joueur doit être prêté, il devra trouver un terrain de jeu qui lui sied et être cette fois bien certain qu'il sera titulaire plus fréquemment, ce qui ne devrait tout de même pas être trop délicat. Délicat ? C'est peut-être la réputation qui lui colle à la peau qui devient un handicap…C'est ce qu'on dit ou qu'on a dit de cette génération d'espoirs trop souvent déçus, décevants, à moins de tomber sur les bonnes personnes. Si divorce il y a, ce sera un divorce pour faute. Aux uns et aux autres de se faire une idée sur le réel coupable de cet immense gâchis », écrit Denis Balbir, loin de tout mettre sur le dos d'Hatem Ben Arfa dans cette situation.