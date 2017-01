PSG : Ben Arfa joue au foot, Riolo n’en revient pas

Dans : PSG, Coupe, Coupe de la Ligue.

Entré en jeu en seconde période contre Metz (2-0 pour les Parisiens), en quarts de finale de la Coupe de la Ligue mercredi, Hatem Ben Arfa s’est montré à son avantage.

Cette fois, le milieu offensif n’a pas multiplié les percées tête baissée. Disponible, l’ancien Lyonnais a joué juste et sans chercher à faire la différence seul, à l’image de sa passe pour Edinson Cavani dans la surface alors qu’il pouvait tenter sa chance. Une belle surprise pour Daniel Riolo qui n’en croit pas ses yeux.

« Au lieu d’Ikoné, j’aurais aimé voir Ben Arfa au coup d’envoi. En plus, j’ai eu le sentiment de voir Ben Arfa donner le ballon plus vite, avec une attitude différente. Je l’ai vu faire à Verratti un signe pour qu’il écarte le jeu. Je l’ai vu prendre le ballon et ne pas s’entêter à baisser la tête, a commenté le consultant sur RMC. Voir Ben Arfa donner le ballon en deux secondes, Ouah… c’est la respiration. C’est un joueur qui voit le jeu, qui est technique. Il se gâche quand il baisse la tête. Rappelez-vous quand il fait cette passe à Cavani, c’est bien vu. Il y a deux mois, il aurait essayé de frapper ou dribbler ! » Unai Emery aurait-il façonné un nouveau Ben Arfa ?