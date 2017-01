PSG : Ben Arfa et Paris, ça sent la fin au mercato

S’il affiche toujours sa motivation à gagner sa place au PSG et ainsi convaincre Unai Emery, Hatem Ben Arfa doit quitter le club de la capitale cet hiver pour retrouver son véritable niveau, annonce un agent de joueurs français. C’est l’avis de Sébastien Frapolli, agent FIFA depuis 1999 et bien implanté dans le championnat de France. Se confiant à Foot Mercato sur ce qu’il fallait attendre du mois de janvier, le représentant d’une vingtaine de joueurs de Ligue 1 avoue que le départ de l’ancien niçois est quasiment inéluctable, et les deux parties doivent désormais l’accepter.

« Il est évident que Ben Arfa devrait quitter le PSG pour retrouver le niveau qui était le sien il y a encore 6 mois. C’est un grand joueur qui a besoin de confiance, de rythme, pour être à son meilleur niveau, et ce n’est pas le cas au PSG. Sachant qu’il est venu libre, je ne vois pas le PSG exiger un transfert trop important, ce qui ouvre des perspectives pour lui », a livré Sébastien Frapolli, persuadé que le PSG laissera filer sans trop de problèmes un joueur recruté l’été dernier. Un départ express qui ne semble toutefois pas être du tout la tendance du côté de Ben Arfa, où on souhaite se donner la chance sur au moins une saison entière, et si possible aussi embellir son palmarès.