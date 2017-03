PSG : Ben Arfa devient un modèle pour ses coéquipiers

Dans : PSG, Ligue 1.

Peu utilisé par l’entraîneur Unai Emery, Hatem Ben Arfa prouve qu’il a gagné en maturité au Paris Saint-Germain. Connu pour son caractère impulsif, le milieu offensif ne s’est jamais plaint depuis son arrivée l’été dernier.

Mieux encore, l’ancien Niçois adopte une attitude irréprochable selon notre confrère Bruno Salomon, surpris par la réaction de l’international français après la lourde défaite à Barcelone (6-1) la semaine dernière. « Hatem traverse la saison sans éclat, mais depuis 10 jours il a endossé un statut qui me surprend positivement. Il est le coéquipier modèle, a décrit le journaliste sur France Bleu. Lui qui, toute sa carrière, a eu l’image d’un joueur qui joue pour sa pomme. Mercredi soir, dans le cataclysme, Ben Arfa s’est révélé être un coéquipier modèle. »

« 22h40, dans la nuit barcelonaise, Paris est en miettes. Certains joueurs partent tête basse, d’autres restent allongés sur le terrain, a raconté Salomon. Qui va les relever ? Presnel Kimpembe et Hatem Ben Arfa. Dans le vestiaire, un silence de mort s’installe. Des témoignages rapportent que Ben Arfa a tenté de réconforter certains. Il n’a pas joué une seconde, mais il est venu parler aux médias. J’ai adoré cette attitude. »

Ben Arfa aime vraiment le PSG

« La saison est compliquée, la méthode Emery, ce n’est pas forcément son truc, mais il s’accroche. Et surtout il montre que ce PSG, il l’aime vraiment, a-t-il souligné. Ce sont les échos qui me reviennent. Ce maillot, il l’a dans la peau. Et cette attitude un soir de déroute a été exemplaire. Cela n’efface pas tout sportivement, mais ça prouve l’homme qu’il est. » Il ne reste plus qu’à franchir un cap sur le terrain.