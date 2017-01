PSG : Ben Arfa confirme une décision forte au mercato

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Souvent critiqué durant la première partie de la saison, Hatem Ben Arfa a plutôt rendu une bonne copie samedi soir lors du carton du PSG contre Bastia (7-0) en Coupe de France. Même s'il n'a pas marqué de but, lui qui était censé remplacer Edinson Cavani, HBA a délivré trois passes décisives et a surtout affiché des performances physiques dignes de ce nom. Mais forcément, mercato oblige, Ben Arfa a été interrogé sur les rumeurs qui circulent sur un éventuel départ durant ce mois de janvier. Une hypothèse que l'ancien niçois a fermement balayée d'un revers de la main.

Car pour Hatem Ben Arfa, il n'est pas envisageable qu'il parte du Paris Saint-Germain comme cela. « Ce que j'ai dans la tête pour mon avenir ? J'ai dans la tête de rester et de me battre, a lancé, sans autre forme de débat, Hatem Ben Arfa sur Eurosport histoire de mettre directement un terme aux supputations. Avant de revenir sur ce sujet. On a fait preuve d'implication même en ayant marqué rapidement beaucoup, c'est très positif. Sur un plan individuel, j'ai aidé mes partenaires, c'est satisfaisant. La première partie de saison a été difficile, mais j'ai envie de rester et de me battre. Ça fait plaisir d'aider l'équipe même si je jouais avant-centre et je n'ai pas marqué alors qu'on a gagné 7 à 0 ».