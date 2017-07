PSG : Bartomeu crache son fiel contre le PSG pour Neymar

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Josep Maria Bartomeu a profité d'une double interview accordée à ESPN et BeInSports pour mettre les choses au point dans le dossier Neymar. Car même s'il est désormais en danger à quelques semaines des élections à la présidence du FC Barcelone, le patron du club catalan a bien reconnu que le Paris Saint-Germain tenait le bon bout concernant la star brésilienne. Cependant, Bartomeu s'est montré intransigeant en confirmant qu'il refusait un simple transfert pour Neymar, ce qui aurait facilité le montage financier du PSG, et qu'il exigeait que l'UEFA se penche sur la réalisation de cette opération dans le cadre du fair-play financier.

« Nous souhaitons que Neymar reste, mais sa clause libératoire existe. S’il veut partir, qu’il paye les 222ME jusqu’au dernier centime et il partira. Nous n’avons pas discuté de cela. Mais lorsque nous serons de retour en Espagne, nous nous assiérons autour d’une table avec lui. Et s’il part, avec l’argent qui arrive, nous renforcerons l’équipe (…) Le PSG devra payer cette clause et pour cela il doit nous contacter. L’UEFA devra contrôler et si le PSG a dépassé les normes, alors il sera puni. Je rappelle que le FC Barcelone est le premier ou le deuxième plus grand club du monde et que nous poursuivons notre croissance avec un budget 800ME par an », a lâché un Josep Maria Bartomeu, clairement touché par cette opération qu’il n’avait pas vue venir, lui qui au contraire espérait bien piquer Marco Verratti au Paris Saint-Germain. Et du côté de Barcelone, ses adversaires à la présidence pourraient bien lui faire payer ce double échec.