PSG : Barthez attaque Emery sur la gestion d'Areola et Trapp

Dans : PSG, Ligue 1.

Alphonse Areola a bien failli coûter très cher au Paris Saint-Germain en permettant au LOSC d'égaliser mardi soir en toute fin de rencontre. Heureusement pour le gardien de but français du PSG, Lucas a réussi à renverser la situation et le club de la capitale a pris trois points précieux dans la course pour le titre. Si le portier tricolore a reçu le soutien très vif de ses coéquipiers et de son entraîneur, malgré son énorme boulette, il n'empêche qu'à quelques jours de la réception du FC Barcelone, Alphonse Areola relance le débat sur la concurrence instaurée et revendiquée par Unai Emery en début de saison entre le Français et Kevin Trapp.

S'exprimant ce jeudi dans L'Equipe, Fabien Barthez estime que l'entraîneur espagnol a tout faux et ne semble pas réellement connaître la spécificité du poste de gardien de but. « Un gardien est en concurrence avec lui-même. Il a besoin de jouer, d’engranger de l’expérience, d’avoir des repères avec ses défenseurs. Et pour cela, rien ne vaut les matches. À l’entraînement, tu as zéro pression, tes défenseurs aussi. Les connaître, c’est les connaître en match. Tu te loupes deux, trois matches et c’est l’autre qui joue et ainsi de suite ? Ce n’est pas bon. Ces histoires de concurrence, je suis contre. Le gardien ne sait pas où il va, il a du mal à progresser. Au contraire, il faut insister pour qu’il évolue. Sinon, en rentrant sur le terrain, il se dit : “Si je me troue, je saute”… Il ne faut jamais lui faire passer ce message. Un joueur de champ peut compenser par la course, par plein de choses, le gardien non. Il ne faut pas trop lui enfumer le cerveau (...) Il fallait s’attendre à ce que ça se passe comme ça. À partir du moment où on te met en concurrence, c’est que quelque part tu n’es pas trop au niveau pour jouer. Alors est-ce que ça va rendre service à l’équipe ? (…) Areola se retrouve dans une situation complexe : il a fait le début de saison, il s’est fait sortir, il revient alors que Trapp est blessé, et là il n’est pas bon… Il n’a pas récupéré… Alors est-ce qu’ils l’ont cramé ou pas… On va se poser la question », explique le champion du monde 1998, visiblement pas du tout emballé par la décision d’Unai Emery de mettre ses deux gardiens de but dans une balance permanente. L’avenir dira si le technicien espagnol du PSG avait raison, mais pour l’instant Fabien Barthez semble tout de même avoir raison.