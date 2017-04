PSG : Barcelone ? L’agent de Verratti dément, la raison cachée

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Loin d’être le dernier pour souffler sur les braises, l’agent de Marco Verratti a cette fois-ci calmé le jeu au sujet de l’avenir de son poulain.

Ce vendredi, la presse espagnole évoquait deux visites récentes de Donato Di Campli à Barcelone, avec en point d’orgue des discussions à propos de l’avenir du milieu de terrain parisien, qui plait beaucoup aux dirigeants barcelonais. Ces derniers comptent renouveler leur équipe, et notamment au milieu de terrain où les derniers recrutements d’André Gomes ou encore Arda Turan n’ont pas donné satisfaction. Mais il n’aura pas fallu longtemps pour que l’agent italien n’intervienne à ce propos, dans une courte précision effectuée auprès de la chaine transalpine Premium Sport.

Di Campli a fait savoir que ses séjours en Catalogne étaient uniquement motivés par l’envie de suivre les rencontres de football du Barça, et non pas pour des raisons commerciales. Autrement dit, il a nullement été question de l’avenir de l’ancien de Pescara. Une précision de taille, car selon le média italien, cela signifie surtout qu’une énième prolongation à l’approche de la fin de saison est encore possible, histoire de sécuriser une nouvelle fois l’avenir de Marco Verratti à Paris. Parce qu’il le vaut bien.