PSG : Barça, Real… Paris en est encore loin calme Rabiot

Pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a impressionné sur le terrain du Celtic Glasgow (0-5) mardi.

Après une telle démonstration dans un déplacement réputé périlleux, on peut parler d’un message fort envoyé aux grands d’Europe. Mais du côté parisien, on préfère éviter de s’enflammer trop rapidement. Etincelant au Celtic Park, Adrien Rabiot a tenu à calmer les plus optimistes qui estiment que la bande à Neymar peut déjà rivaliser avec les meilleures formations.

« Non, on n’est pas favori, a tempéré le milieu de terrain en zone mixte. Nous, avec le staff et les joueurs, on le sait. Après, ça parle beaucoup à l’extérieur parce qu’on a fait un très bon recrutement. Mais, être favori, je ne pense pas. Il y a des clubs qui sont bien au-dessus, qui ont beaucoup plus d’expérience, comme le Barça ou le Real. Ce sont eux les favoris. Mais je pense qu’on peut vraiment aller loin cette saison. » Il faut dire que par le passé, annoncer de grandes ambitions n’a pas toujours réussi au PSG sur la scène européenne...