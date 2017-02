PSG-Barça : Luis Enrique rêve chaque nuit de la remontada

Dans : PSG, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Taillé par la presse espagnole suite à la déroute du FC Barcelone à Paris, Luis Enrique affirme qu'il n'est pas atteint par les critiques. Et ce samedi, le coach du Barça a reconnu que depuis mardi soir il n'avait qu'une seule obsession, le match retour face au PSG. Luis Enrique ne le cache pas, il pense à cela en permanence, mais il n'oublie pas que d'ici cette rencontre le club catalan doit assurer ses arrières en Liga, ce sera le meilleur moyen de pouvoir préparer une qualification qui serait miraculeuse.

« Il reste un peu moins d'un mois d'ici au match retour et j'ai cette rencontre en tête depuis le lendemain du match aller. J'y pense chaque nuit, à chaque instant. Mais nous ne pouvons pas nous concentrer sur un match à jouer dans un mois. Nous en parlerons en temps voulu. Pour l'heure, le danger c'est notre match de dimanche contre Leganes en Liga, a prévenu Luis Enrique, qui estime que les attaques de la presse ne l’atteignent pas du tout. Les critiques ne m'affectent en rien, sinon je ne pourrais pas être à ce poste, assis ici devant vous depuis bientôt trois ans. Je ne lis pas, tout ce qu'on peut penser ne m'intéresse pas. Nous sommes les premiers à faire notre autocritique, à avoir analysé le match en profondeur, à chercher des solutions. Y parvenir ou non, c'est autre chose. Mais pour le reste, pour tout ce qui fait partie de ce cirque, il y a heureusement une distance considérable mise entre vous et moi. D'habitude, je ne vous écoute jamais, alors imaginez dans une semaine comme celle-ci. Même ivre, je ne voudrais pas m'approcher à moins de dix mètres d'un téléviseur ou d'une radio. »