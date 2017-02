PSG : Avant le Camp Nou, le Real donne un conseil à Paris

Dans : PSG, Coupe d'Europe, Ligue des Champions.

Auteur d’un véritable exploit contre le FC Barcelone (4-0) mardi, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain savoure sa grande performance. Et les Parisiens ne sont pas les seuls à se réjouir.

Chez la concurrence, certaines formations doivent se frotter les mains à l’idée de voir le Barça éliminé avant les quarts. C’est notamment le cas du Real Madrid, le grand rival du club catalan qui prend d’autant plus de plaisir à voir les Blaugrana chuter. Mais de son côté, Sergio Ramos reste mesuré. Tout d’abord, le défenseur central a une pensée pour ses amis de la Roja. Et surtout, l’international espagnol sait que la bande à Lionel Messi est capable de tout au match retour.

« En Ligue des Champions, si tu commets des erreurs, les rivaux en profitent, et encore plus quand il s’agit de Fideo et Cavani. Je n’aime pas quand le Barça gagne. Mais je n’aime pas voir des amis souffrir, a réagi le Merengue. La débâcle du Barça ne me surprend pas, le PSG a fait un très grand match. Une remontada du Barça au match retour ? On s’occupe de nos affaires mais si le PSG l’a fait, le Barça peut le faire. Tout peut se passer. » A la place des Parisiens, Sergio Ramos resterait prudent avant le match retour le mercredi 8 mars au Camp Nou.