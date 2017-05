PSG : Avant de s'attaquer à Verratti, le Barça doit régler un problème

Dans : PSG, Liga, Mercato.

Pour recruter les joueurs désirés lors du prochain marché des transferts, et notamment Marco Verratti, le FC Barcelone devra d'abord se délester de certains éléments...

Avec le départ annoncé de Luis Enrique à l'issue de cette saison, le FCB arrive clairement en fin de cycle. Si le club catalan doit encore trouver son futur entraîneur, la direction sportive ne délaisse pas pour autant le futur mercato. L'été prochain, le Barça aura de grandes ambitions, et ne lésinera pas sur les moyens. Mais pour mener à bien son projet de renouveau, les Blaugranas devront d'abord vendre, selon AS. Et c'est pour cette raison que le président Bartomeu a donné un bon de sortie à Gomes, Turan et Mathieu. Après avoir réglé ce problème financier, le FCB s'attaquera donc à son futur recrutement.

Si deux défenseurs sont attendus, avec Theo Hernández (Atlético) et Héctor Bellerín (Arsenal) comme priorités, Barcelone ne cache plus sa volonté de recruter un grand milieu de terrain pour suppléer Iniesta. Et dans la short-list, on retrouve notamment Marco Verratti. Annoncé sur le départ du côté de Paris depuis la dernière déroute du PSG en Ligue des Champions, le milieu de terrain de 24 ans est peut-être plus que jamais partant pour rejoindre un grand club comme le Barça. Mais pour rendre ce transfert possible, le FCB va devoir casser sa tirelire... Au bonheur du club de la capitale française ? Pas si sûr...