PSG : Aussi précieux que Verratti, Matuidi vaut de l’or pense Larqué

Dans : PSG, Mercato.

Retenu par le Paris Saint-Germain l’été dernier, Blaise Matuidi (30 ans) sera poussé vers la sortie à la fin de la saison.

Un divorce inévitable au vu des discussions au point mort entre les deux parties. Sous contrat jusqu’en 2018, le milieu de terrain a reçu une offre de prolongation avec un salaire revu à la baisse. Proposition évidemment refusée par l’international français, qui a bien compris le message de ses dirigeants et de son entraîneur Unai Emery, qui n’hésite pas à le reléguer sur le banc des remplaçants lors des grands rendez-vous. De quoi choquer Jean-Michel Larqué, persuadé que Matuidi est indispensable à Paris.

« Techniquement, il n’a pas les facilités de Verratti ou Thiago Motta, mais son efficacité n’est pas inférieure, a commenté le consultant dans le quotidien Le Parisien. S’il y a un joueur qu’il faut conserver, c’est bien lui. Il est tellement efficace que ce n’est pas la peine d’aller chercher ailleurs. On parle beaucoup de Rabiot à son poste, mais il n’est pas aussi régulier. De plus, au PSG, il faut 22 joueurs sur lesquels on peut s’appuyer sans se poser de question. » A l’image de son doublé contre Metz (2-3) mardi, l’ancien Stéphanois est aussi précieux pour son état d’esprit irréprochable.