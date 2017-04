PSG : Aurier rejette une belle prolongation à Paris

Dans : PSG, Mercato.

Courtisé par de nombreux clubs à travers l'Europe, Serge Aurier refuse pour l'instant de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Indispensable au club de la capitale ces dernières saisons malgré ses vagues extra-sportives, Serge Aurier perd peu à peu du crédit à Paris. Même s'il a été titularisé lors des derniers matchs du PSG, et notamment face au MHSC samedi (2-0), le latéral droit connaît une saison compliquée aux côtés de Thomas Meunier, qui lui grignote clairement du temps de jeu. Par conséquent, l’international ivoirien se pose des questions sur son avenir. Suivi par de grands clubs, comme Barcelone, Liverpool ou Manchester City, Aurier refuse pour l'instant de trancher en faveur du PSG.

En effet, selon Le Parisien, le défenseur de 24 ans a poliment refusé une prolongation de contrat de trois ans, assortie d'une belle revalorisation de salaire et une proposition de 4,2 ME brut par an, contre 3 ME actuellement. Encore sous contrat jusqu'en 2019, Aurier prend donc le temps de réfléchir, mais le président Nasser Al-Khelaïfi et Patrick Kluivert, qui souhaitent conserver Aurier à Paris, ne lâcheront pas le morceau même si Aurier aurait quelques envies d'ailleurs.