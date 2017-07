PSG : Aurier règle un énorme souci pour partir plus vite de Paris

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Serge Aurier n'est pas parti avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain en tournée au aux Etats-Unis, et le défenseur sera encore au Camp des Loges lorsque le PSG travaillera de son côté à Miami. Mais l'international ivoirien n'a pas décidé cela tout seul et s'il n'a pas pris l'avion c'est que son avenir n'est clairement plus dans la capitale. Pour l'instant, Serge Aurier a surtout des pistes en Italie, même si ce ne sera pas à la Juventus, qui a fait le plein de joueurs extracommunautaires. Ce dimanche, c'est l'Inter qui semble être le favori dans cette quête du défenseur du PSG.

Mais, afin de s'ouvrir encore plus de portes, Serge Aurier a enfin réglé un souci très gênant au mercato. En effet, le défenseur ivoirien n'est plus interdit de territoire en Grande-Bretagne affirme Le Parisien. Bloqué à Paris en novembre 2016 alors que le PSG allait à Londres pour y défier Arsenal en Ligue des champions, Aurier savait qu'il devait impérativement corriger ce gros souci administratif, lié à une condamnation en France, afin de pouvoir négocier avec des clubs de Premier League. C'est désormais choses faite et le défenseur peut désormais s'engager où il le souhaite de l'autre côté de la Manche. Reste à trouver le club qui paiera les 20ME demandés par le Paris Saint-Germain.