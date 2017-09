PSG : Aurier montait le son, Dani Alves élève le niveau

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato estival de 2016, Thomas Meunier s'est confié sur le départ de Serge Aurier et la venue de Dani Alves.

Cet été, il n'y a pas que l'attaque du club de la capitale française qui a connu du changement. Outre les arrivées remarquées de Neymar et de Mbappé, Paris a aussi renforcé sa défense, et notamment son couloir droit. S'il a perdu Serge Aurier, qui a signé à Tottenham en août après avoir demandé à partir, le PSG a fait venir Dani Alves, un maître au poste de latéral droit. Et un véritable concurrent de poids pour Thomas Meunier, qui préfère voir le verre à moitié plein en se disant qu'il va apprendre aux côtés de l'un des meilleurs latéraux de l'histoire du football moderne.

« Ce que l'arrivée de Dani Alves a changé ? Rien, strictement rien. La concurrence est toujours aussi élevée. J'ai un "adversaire" redoutable à ma position. Quelqu'un d'expérimenté, et duquel je peux m'imprégner de son expérience, de son style de jeu, de son calme. On voit tout de suite que c'est quelqu'un de très très fort footballistiquement parlant et je pense que je peux énormément apprendre. Aurier ? La présence de Serge avait une certaine importance au niveau de l’ambiance. Il avait des mots et des attentions pour tout le monde. Il s’affirme et, dans le vestiaire, tout le monde avait une bonne estime de lui. Un message pour lui ? Ecoute Sergio je croise les doigts pour que tout se passe le mieux possible pour toi, pour que tu puisses t'imposer à Tottenham et dis à mes camarades belges qu'ils prennent bien soin de toi », a lancé, sur SFR Sport, Meunier, qui souhaite donc tout le bonheur du monde à Aurier après l'avoir plus ou moins fait partir de Paris en le reléguant au poste de remplaçant en fin de saison dernière. L'amour vache version Meunier.