PSG : Aurier le jure « 2017 sera meilleur »….ouf !

Dans : PSG, Ligue 1.

Entre l'affaire Periscope, sa condamnation suite à une altercation à l'aube avec des policiers dans les rues de Paris et son interdiction de franchir la frontière anglaise pour le match Arsenal-PSG, l'année 2016 aura été sacrément tendue pour Serge Aurier. Alors, en ce jour de Noël, et via son compte Twitter, le défenseur du Paris Saint-Germain, a tenu à remercier ses supporters et a promis que 2017 sera une année autrement plus positive. « Merci à tous pour vos nombreuses messages ! 1 an de plus avec vous ! Dieu Merci, vous m’avez soutenu dans les bons et mauvais moments. Je prie et demande à Dieu de me rendre encore meilleur sur le terrain et en dehors. 2017 sera meilleur, inchAllah. Joyeux Noël et Bonnes fêtes de fin d’année à tous ! One love », a écrit Serge Aurier.