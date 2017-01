PSG : Aurier, Kurzawa, Rabiot… Riolo veut dégager les racailles

Dans : PSG, Ligue 1.

A l’image du Paris Saint-Germain, Serge Aurier a réalisé une première partie de saison mitigée. Et même s’il n’est pas le seul Parisien dans ce cas, l’ancien Toulousain, lui, n’a pas le droit à l’erreur pour certains observateurs.

A commencer par Daniel Riolo qui conseille au club francilien de se débarrasser de l’Ivoirien dont l’attitude, les dérapages et les performances perturberaient le reste du groupe. « Serge Aurier n’a rien à envier à Bernard Mendy, je le pense toujours, a lâché le consultant de RMC. Il a régressé depuis son arrivée au PSG. Il y a eu Periscope avec le choix incompréhensible du coach (Laurent Blanc) de le faire jouer face à City (en quarts de C1 la saison dernière). Avec cette affaire, il a foutu le bordel partout dans le club. Il a mis une pression exagérée sur le club et le vestiaire. »

Une année 2016 agitée

« Des soucis qu’un club qui a des ambitions aimerait ne pas avoir. Il revient, il n’est pas bon, derrière il a encore une histoire. Il va au tribunal. Contre Arsenal, il fait une bonne première manche, il a des problèmes de papiers au retour, il ne peut pas jouer à cause d’un casier chargé, a rappelé Riolo. Tout cela pèse. Un club doit se passer de se genre d’élément. Toute son année 2016 ne ressemble à rien du tout. Son année est pourrie, il coûte la qualif’ et il est impliqué dans trois histoires… »

« Je passe le match à Toulouse où ce qu’il fait est catastrophique. Cela illustre ce qu’il est : capable de tout et de rien. Il est capable d’exploser un coté et de faire un centre pourri. Comme il se replace mal, il est toujours obligé de faire des tacles dangereux. En plus, c’est une personnalité négative, a-t-il estimé. Il est négatif pour le vestiaire. Son mental de "kaïra" est un problème. Je connais les histoires. Le PSG pourrait se passer de ce genre de mentalité. » D’autant qu’Aurier ne serait pas le seul concerné.

Rabiot et la chicha

« Il y en a d’autres comme Kurzawa, a poursuivi Riolo. Il a dégoupillé à Paris, il se prend pour un autre le gars ! Rabiot, on va voir. La consommation de chicha va peut-être devenir un problème. Ce n’est pas forcément bon pour les performances sportives. Quand tu entends que Rabiot passe des nuits entières en boite à fumer ça… J’en reviens à Aurier, c’est un leader négatif pour le vestiaire. Corchia meilleur qu’Aurier ? Oui ! Aurier sera plus fort s’il part à l’étranger. S’il sort de son contexte français et de cette envie de se la raconter. » Cela tombe bien, le latéral droit est convoité par le FC Barcelone et le Milan AC pour l’été prochain.