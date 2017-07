PSG : Aurier en Italie, son agent apporte une précision importante

Dans : PSG, Serie A, Mercato.

Agacé par sa réputation dans l’Hexagone, Serge Aurier (24 ans) envisage de quitter le Paris Saint-Germain pour évoluer à l’étranger.

Selon les dernières indiscrétions, le latéral droit ou défenseur central se trouvait à Turin mardi soir. Lorsque l’on sait que l’Ivoirien est convoité par la Juventus, cela ne peut pas être une coïncidence… Interrogé par le site Tuttojuve.com, son agent a pourtant démenti. « La Juve sur Aurier ? C'est absolument faux, a corrigé Stéphane Courbis. Serge est en vacances avec sa famille en Floride. Il y a eu un contact avec un club italien, mais ce n'était pas avec la Juventus. »

Autrement dit, Aurier pourrait bien débarquer en Italie cet été, mais pas chez les Bianconeri. Il faut dire que l’ancien Toulousain ne manquerait pas de prétendants en Serie A. En effet, on parle également des intérêts du Milan AC et de l’Inter. L’un des deux clubs milanais a donc contacté le représentant du Parisien. Reste à savoir lequel et jusqu’où ont été les discussions. En tout cas, le PSG préparerait son départ avec la piste Danilo.