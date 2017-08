PSG : Aurier à Tottenham ? La justice décidera

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Toujours au Paris Saint-Germain malgré l’arrivée de Dani Alves, Serge Aurier n’a plus que neuf jours pour trouver un point de chute, sous peine de passer la saison dans les tribunes du Parc des Princes plus que sur sa pelouse. Cela tombe bien : selon L’Equipe, les choses avancent bien avec un gros de Premier League, Tottenham. Le quotidien régional avance même qu’un accord de principe a d’ores et déjà été trouvé entre le PSG et les Spurs pour l’international ivoirien, un accord à hauteur de 25ME.

Néanmoins, et comme rien n’est simple de ce dossier, l’affaire est encore loin d’être conclue et il faudra attendre encore sans doute des jours avant de voir Serge Aurier poser au côté de Mauricio Pochettino. En effet, « son dossier judiciaire est aujourd’hui l’obstacle le plus important. Son avocat s’active pour disposer d’un document officiel formalisant la décision d’appel et la non-condamnation à de la prison ferme » explique L’Equipe. Pour rappel, l’ancien défenseur du Toulouse FC est toujours interdit de se rendre sur le territoire britannique. Si cette interdiction n’est pas levée d’ici la fin du mercato, alors il faudra renégocier avec les prétendants italiens du joueur, l’Inter Milan notamment.