PSG : Aurier a des boulets qui ralentissent son départ du PSG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Serie A, Premier League.

Il est acquis depuis plusieurs semaines que Serge Aurier va quitter le Paris Saint-Germain, le défenseur ivoirien n'ayant même pas pris part à la tournée américaine du PSG car son départ semblait déjà imminent. Oui mais voilà, nous sommes à 16 jours de la fin du mercato et Serge Aurier est toujours à Paris. Pourtant, selon L'Equipe, le joueur a déjà négocié avec plusieurs clubs, et des accords auraient même été trouvés avec Tottenham, la Juventus et l'Inter, rien que cela, la piste menant à Manchester United semblant nettement moins chaude.

Cependant, la situation de Serge Aurier est très complexe. Pour la Juventus, coincé par le nombre de joueurs extra-communautaires, il faudrait que le défenseur du PSG ait rapidement un passeport français, son dossier étant toujours en attente. Pour les clubs anglais il est important de savoir si Aurier sera condamné en appel. A priori, la décision de la justice française est tombée, mais elle n'a pas encore été transmise à l'avocat du joueur du PSG. Car si Tottenham est tenté par le défenseur parisien, les Spurs veulent savoir s'il pourra venir physiquement en Angleterre, ce qui n'avait pas été le cas l'an passé avec Paris en Ligue des champions. Chelsea, qui est également tenté, s'inquiète aussi de cet aspect du dossier et n'a donc pas transmis la moindre offre. Autrement dit, si Serge Aurier veut ouvertement quitter le PSG d'ici le 31 août, cela ne sera peut-être pas facile à finaliser.