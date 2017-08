Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, OL.

Ces dernières semaines, Jean-Michel Aulas est violemment monté au créneau pour dénoncer les investissements faits par le Qatar au Paris Saint-Germain lors de la signature de Neymar avec le club de la capitale. Et alors que la rumeur de plus en plus vive circule sur un accord entre le PSG et l'AS Monaco pour le transfert de Kylian Mbappé, le président de l'Olympique Lyonnais s'emballe une nouvelle fois. Invité de RMC ce lundi soir, Jean-Michel Aulas a estimé que le Paris Saint-Germain se moquait de tout le monde lors de ce mercato en dépensant l'argent d'un état, le Qatar, là où ses concurrents ont des moyens plus conventionnels.

« On rentre dans une surenchère de biceps qui n’est peut-être pas utile. Est-ce que cela va améliorer les performances du PSG que Kylian Mbappé aille à Paris demain ? Si vous empilez avec de l’argent surnaturel tout le monde dans une même équipe, vous n’avez plus de compétition. C’est ça qu’il faut comprendre. L’argent du Real Madrid avec les Galactiques ne venait pas d’un état. Je vous dis que c’est une orientation dangereuse pour le football français », a lancé, clairement agacé, le patron de l’Olympique Lyonnais, visiblement très attentif aux derniers jours du mercato parisien.