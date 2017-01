PSG : Augustin rétropédale après une phrase malheureuse

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Jean-Kévin Augustin suscite bien des interrogations concernant son avenir au Paris Saint-Germain et forcément tout ce qu'il peut dire sur ce thème est scruté à la loupe. Via Instagram, le jeune joueur du PSG a mis le feu au poudre en lançant lundi soir tard un très peu mystérieux : « Quand on met les gens de côté , forcément ils s'éloignent... » Il était évident qu'il s'agissait d'un message lié à sa propre situation, lui qui a été envoyé en CFA.

Mais ce mardi matin, constatant que sa sortie sur les réseaux sociaux prenait des proportions importantes, Jean-Kevin Augustin est monté au créneau pour relativiser ses propos de la veille. « Il ne faut pas mal interpréter une citation qui parle juste du constat que je suis éloigné de l’équipe première en retrouvant la CFA. Mon respect pour mon club reste intact. Je l’ai toujours démontré dans mes déclarations et mon attitude envers les supporters. Et aussi dans mes relations au quotidien avec mes coéquipiers, le staff et toutes les personnes impliquées qui le savent bien. Merci quand même pour tous les messages de soutien. Et désolé si on s’est mal compris », a indiqué, là encore via les réseaux sociaux, l'attaquant de 19 ans du Paris Saint-Germain.