PSG : Augustin ne veut pas être prêté, et a une solution radicale !

Dans : PSG, Mercato, Rennes, FC Nantes, MHSC.

Annoncé à Nantes, mais aussi et surtout du côté de Rennes lors de ce mercato hivernal, Jean-Kévin Augustin aurait finalement décidé de rester au Paris Saint-Germain... sauf en cas de transfert définitif.



La direction du club de la capitale française le répète à longueur de journée : Paris est à la recherche d'un nouveau numéro 9 pour épauler Edinson Cavani. Un joueur expérimenté capable de jouer en Ligue des Champions est espéré par Patrick Kluivert et Unai Emery, qui ne font donc pas confiance au jeune Jean-Kévin Augustin. À 19 ans, l'attaquant parisien, qui n'a été titulaire qu'une seule fois cette saison pour un but, ne vit pas très bien cette situation, mais il semble pourtant s'en accommoder...

En effet, alors que son départ vers un autre club français semblait se préciser ces dernières heures, Rennes étant sur le coup tout comme Nantes et Montpellier, JKA ne souhaiterait pourtant pas partir, selon les informations du site Goal. Si le Stade Rennais a proposé un prêt de six mois sans option d'achat au PSG, le Champion du Monde U19 refuse d'être prêté. S'il venait à quitter Paris, Augustin n'envisage qu'un transfert sec. Cette option semble éloignée de celle du PSG, mais le mercato d'hiver est encore long et tout est possible surtout avec un joueur d'avenir qui ne veut plus entendre parler de la CFA francilienne...