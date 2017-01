PSG : Augustin et le Paris SG, ça devient prise de tête

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

C'est une évidence, être jeune au Paris Saint-Germain n'est pas une chose facile, le club de la capitale ayant désormais l'habitude d'aller chercher sur le mercato ce qui lui manque, plutôt que de miser sur les joueurs formés au club. C'est le cas de Jean-Kevin Augustin, dont la talent est incontestable, mais qui vit forcément très mal de savoir que le PSG et Patrick Kluivert ont fait d'un attaquant la priorité du mercato hivernal. Alors, au moment où le Paris Saint-Germain lui a fait savoir que des clubs souhaitaient le faire venir sous forme de prêt lors de cette deuxième partie de saison, tout en lui proposant de prolonger son contrat jusqu'en 2020, Jean-Kevin Augustin s'interroge clairement sur son avenir au PSG. Et il a déjà refusé deux premières offres d'ajouter deux ans à son actuel engagement.

Selon L'Equipe, JKA n'apprécie pas certaines choses et compte tenu des clubs qui lui tournent autour son choix pourrait vite tomber. « Suivi par de sérieux clients européens (Dortmund, Tottenham), Augustin est en pleine réflexion. Il sait que Paris n’est pas vendeur. Et en cas de prêt dans un club de second rang, il craint de perdre l’étiquette dorée de joueur du PSG et, s’il n’est pas de suite efficace, de connaître une trajectoire à la Bahebeck. S’il reste, il s’expose au risque de passer les prochains mois sur le banc ou en CFA », explique notre confrère. L'heure de faire des choix de carrière a sonné.