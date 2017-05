PSG : Au mercato, Nice rêve de recruter à Paris

Dans : PSG, OGCN, Ligue 1.

Malgré une saison pratiquement blanche sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Hatem Ben Arfa garde une très belle côte de popularité à l'OGC Nice.

Depuis plusieurs semaines et sa dernière belle performance contre Avranches en Coupe de France (0-4), au cours de laquelle il avait inscrit son premier doublé avec Paris, Hatem Ben Arfa et Unai Emery ont atteint le point de non-retour. Mis à l'écart du groupe depuis la mi-avril, l'attaquant français n'a semble-t-il plus aucun avenir au sein du club de la capitale, sauf si Emery est amené à quitter le navire francilien à l'inter-saison. Par conséquent, HBA est potentiellement à la recherche d'un nouveau point de chute. Et son retour à Nice, qui jouera la prochaine Ligue des Champions, est évoqué. Ce possible transfert est en tout cas vivement espéré à Nice, et notamment par Alassane Pléa.

« À Paris, sa situation est un peu compliquée. S’il revenait à Nice, ce serait magnifique. S’il veut revenir, on l’accueille à bras ouverts. Ce serait un plaisir », a lancé, sur le Canal Football Club, l'attaquant niçois, en rééducation après une grave blessure au genou, qui espère donc revoir Ben Arfa chez Aiglons dès la saison prochaine. Une volonté partagée par de nombreuses personnes à l'OGCN. Reste désormais à connaître l'envie profonde de Ben Arfa...