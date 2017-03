PSG : Attaqué, Fernandez renvoie Lama à ses affaires de drogue

Dans : PSG, Ligue 1.

Dans un entretien accordé à So Foot, Bernard Lama n'a pas été tendre avec certains de ses anciens coéquipiers. Dans son collimateur notamment, Luis Fernandez qu'il a côtoyé au Paris Saint-Germain. Pour l'ancien gardien de but du PSG et des Bleus, le consultant de RMC n'est pas très malin. « Fernandez, c'est un entraîneur de coupes, pas un entraîneur de stabilité. Toutes les semaines, fallait qu'il change l'équipe. C'est quelqu'un qui n'a pas compris où il était. C'était trop haut pour lui. Intellectuellement, il y avait un décalage (...) Dans la gestion humaine, il était à côté de la plaque », affirme ainsi Bernard Lama.

Ce mercredi après-midi, réagissant à l'attaque de Bernard Lama, Luis Fernandez a stigmatisé le peu d'intérêt qu'il accordait à tout cela, lançant tout de même un « J’espère que tu n'as pas replongé.. Fais gaffe ça fait perdre la mémoire 😜 » à son ancien joueur, mettant dans son message sur Twitter un lien qui rappelait les soucis qu'avaient eu Bernard Lama suite à un contrôle positif consécutif à l'usage de stupéfiant. Une riposte frontale et pour le moins musclée aux propos de Lama.