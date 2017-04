PSG : Arsenal prêt à pousser Alexis Sanchez vers Paris au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Buteur lundi soir lors de la victoire d'Arsenal contre Middlesbrough, Alexis Sanchez refuse toujours de prolonger son contrat avec les Gunners, l'attaquant chilien du club londonien ne semblant plus réellement en phase avec Arsène Wenger et les ambitions limitées de son équipe. Du côté du coach français d'Arsenal, le cas Alexis Sanchez semble avoir déjà débouché sur une décision forte et qui va évidemment faire tousser en Premier League.

Car selon le Sun, si Arsenal s'apprête à accepter l'idée de vendre Alexis Sanchez lors du mercato 2017 faute d'un renouvellement de contrat, Arsène Wenger refuse que son attaquant vedette aille renforcer un concurrent anglais. Et forcément cela vise Chelsea et Manchester City qui auraient déjà fait part ces dernières semaines de leur intérêt pour Alexis Sanchez. Même s'il a plus que tout le désir de conserver l'international chilien, l'entraîneur des Gunners poussera ce dernier vers le Paris Saint-Germain si aucun accord n'intervient. Pour cela, Arsenal pourrait encaisser près de 60ME, le club anglais étant prêt à vendre, mais pas à brader, Alexis Sanchez. Le tabloïd anglais, jamais avare de perfidie, rappelle que Wenger est considéré comme un proche de Nasser Al-Khelaifi...